官媒分析東北限電將常態化　缺煤為主要原因

內地近期電力供應緊張，致多地限電，其中以東北省市影響最為嚴重。內地官媒周一（4日）引述業內人士稱，這次限電主因是缺煤，導致電力供應不足。另有專家預計，「十四五」期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。

文章取得一份黑龍江省發改委於9月30日的文件，內容指出，該省缺電不是自身問題，而是整個電網平衡帶來。據多地給出的限電原因，不僅是過去因為控制能源消費指標，採用行政手段干預高能耗企業用電。多名受訪專家指出，東北上半年的經濟增速較全國慢，完成指標沒有甚麼困難；限電原因只有一個：電力供應不足。

曾經是黑龍江一家大型火電發電廠廠長的賀少華（化名）表示，今日黑龍江和整個東北供電不穩定的問題，全因為缺煤。早在2009年，因為國內煤炭產能過剩，黑龍江發電廠一直可以買到低價本地煤和蒙東煤。但2015年中國開始進行煤炭去產能，關停一批落後和安全不達標的小煤炭廠。加上去年產煤大省內蒙古進行涉煤反腐，對煤炭開採安監、環保力度增大，以致大量煤炭產能被壓縮。

長春工程學院電氣工程系副主任周景宏稱，近幾年東北缺煤已常態化，有發電廠在年初價低時就開始儲下一年的煤。加上受多種因素影響，中國今年從蒙古、澳洲進口的煤炭數量減少。黑龍江省發改委的匯報文件便稱，今年的煤炭供需形勢十分嚴峻、前所未有，能源保供工作面臨巨大壓力。

華北電力大學經濟管理學院教授袁家海認為，當前東北缺電還是基於大部分機組因為缺煤、虧損不願意發電，所以首先要解決煤炭供應問題。中國社會科學院財經戰略研究院副研究員馮永晟則指出，由於可再生能源發電具有隨機性、波動性和間歇性的特點，在內地「碳達峰」、「碳中和」的目標背景下，伴隨高比例新能源接入電力系統，以及需求側電氣化程度的提高，電力負荷的峰谷差勢必逐年增大，「尖峰負荷」現象將更加顯著。