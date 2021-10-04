藉詞歸還公仔趁機性侵前女友　台男判囚

台灣台北市一名陳姓男子早前因前女友小雯（化名）追討泰迪熊公仔及欠款，前往小雯家中對其施暴，並將她拖到貨車上性侵。案件近日在士林地院宣判，法官依強制性交罪，判處陳男有期徒刑3年8個月，另依傷害罪判處有期徒刑3個月、侵入他人住宅罪判處拘役20日，全案仍可上訴。

案情指，陳男與小雯前年開始交往，其後分手。小雯其後要求陳男歸還其心愛的泰迪熊公仔及5萬元新台幣（約1.42萬港元）欠款。案發當天，陳男藉詞前往小雯家中，卻要求小雯幫他洗澡，遭小雯拒絕。陳男及後搶走小雯的手機，致電其現任男友質問「是否無須返還借款」，小雯趁機大叫「救我」，陳男於是掛斷電話，並對小雯拳打腳踢。

陳男其後強押小雯到貨車上，趁機性侵得逞，過程中小雯不停哭泣。事後，陳男才歸還手機並釋放小雯，小雯在現任男友和朋友陪同下，報警驗傷。

庭審時，陳的辯護律師聲稱，小雯的傷是陳男撥打電話時，兩人拉扯所造成的，又指小雯如不願意發生關係，也不會任由陳男將她帶離租屋處，況且路邊有路人，隨時可求救。惟法官認為，小雯當時身上多處瘀傷，不先前往醫院治療，反而與陳男合意性交的說法，根本不合邏輯，遂作出上述判決。