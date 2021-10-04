英軍航母牽制中國　駛入南海準備演習

英國航空母艦伊利沙伯女王號結束在菲律賓海與美國、日本的聯合演習後，周一（4日）被衞星圖片拍到駛入巴士海峽並航向南海，準備參加稍後由「五國聯防」成員國英國、澳洲、新西蘭、馬來西亞和新加坡在區內舉行的聯合演習。

最新衞星圖片顯示，伊利沙伯女王號駛入台灣與菲律賓之間的巴士海峽；追蹤飛機動向的數據顯示，一架來自美國航空母艦卡爾文森號的CMV22B魚鷹運輸機同時出現在巴士海峽空域，未知是否意味英美兩軍航空母艦駛入南海。「五國聯防」成員國演習本月8日至18日，在馬來西亞及新加坡附近海空域舉行。

與此同時，隸屬於伊利沙伯女王號航空母艦打擊群的英國皇家海軍護衞艦里士滿號，周一結束對越南金蘭灣的訪問後，首次與越南人民海軍艦艇在附近的南海水域展開「通行演習」（PASSEX），它稍後可能重新加入航空母艦打擊群。

另一邊廂，英國驅逐艦鑽石號3個月前發生故障，一度脫離伊利沙伯女王號航空母艦打擊群。它周日（3日）與澳洲皇家海軍直升機船塢登陸艦坎培拉號及補給艦天狼星號在南海展開演習，測試該艦電子作戰能力，為「五國聯防」熱身。