台男狂刺25刀殺女友　庭上辯稱曾中風沒力氣

台灣桃園市一名51歲曾姓男子，早前因認定林姓女友出軌，涉嫌持剪刀狂刺25刀，致林女慘死。檢方其後依殺人罪起訴，求刑15年，案件周一（4日）在桃園地院開庭審訊，曾男否認行兇，辯稱自己曾3度中風，要求法醫幫忙證明自己沒力氣殺死女友。

檢方指控，曾男發現林女和其他男人的親密合照，今年4月21日跑到林任職的檳榔攤質問，並把林女拉到後方一間已停業的餐廳談判。期間，曾男失控持剪刀猛刺林女至少25刀，致其臉頰、肝臟及氣管都遭刺穿，傷口最深達9.5厘米，檢方認為曾男手段凶殘，求刑15年。

負責解剖林女遺體的法醫出庭作證，指警方事後在林女陳屍的料理台下方，找到沾有血漬的半把剪刀，雖無法斷定是否就是凶器，但與林女身上遭銳器所傷的傷勢，樣式相符。

根據法醫解剖報告，林女的頸部右側有6刀穿刺傷，因腹部未有明顯出血，研判致命傷是在右側頸部。曾男此前辯稱是林女握住利剪，刺向自己的脖子，周一也在庭上細數自己曾中風及骨折，反問法醫：「我有中過風是否有力氣造成這樣的傷害？」法醫則不置可否，指尖銳東西碰到柔軟的如軟組織等，仍是有可能。案件尚未宣判。