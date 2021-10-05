戴琪：美調整對華貿易政策　重新允美企申請關稅豁免

中美兩國貿易爭議持續，美國貿易代表戴琪周一（4日）在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表講話，內容提及拜登政府重新調整對華貿易政策，包括重啟特朗普政府時代制定的關稅排除程序，也可能在徵收懲罰性關稅中新增排除某些中國商品，亦尋求與中方代表對話。然而，有美方官員受訪時強調，目前已向中國商品徵收的關稅，不會立即撤銷；戴琪亦不排除會透過徵收新關稅，藉此促使北京遵守中美第一階段貿易協議。

戴琪首先批評中國未有遵守全球貿易準則，削弱美國及其他國家繁榮，又指北京沒有改革計劃，解決美國及其他國家所關注的問題。她稱拜登政府重新調整4項對華貿易政策，第一項是美國將重新審議第一階段貿易協議，強調中國須遵守有關承諾。

特朗普政府過去制訂關稅排除程序，容許能夠證明未能尋找代替中國入口商品的美國公司，申請關稅豁免。而戴琪提及的第二項政策是，美國將重啟針對性關稅排除程序，重新讓美國公司申請上述關稅豁免，確保現行執法結構符合美方經濟利益，如有需要有可能增加額外的關稅排除。

同時，戴琪指美方將繼續關注中國在第一階段貿易協議中沒有處理以國家為中心、非市場貿易的做法，將使用現有所有工具，甚至開發新工具去維護美國經濟利益；最後則是美國將繼續與盟友合作，制定21世紀公平貿易規則，促進市場經濟及民主國家之間競爭。

當被問到是否會進一步啟動「301調查」來對北京施壓時，戴琪稱會視情況而定，又指這是美國貿易工具箱裏的重要工具。

除談及上述對華貿易政策，戴琪亦有提到她未來將與中方代表展開坦誠溝通，當中會談到北京在第一階段貿易協議中的表現及中方工業政策，強調美方目標並非激化與中國貿易緊張關係。