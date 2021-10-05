煙台山村遭龍捲風吹襲　198幢房屋受損3人傷

山東省煙台市牟平區兩條村上周五（1日）遭龍捲風吹襲，村裏有電線杆被大風吹斷，亦有屋頂被掀翻。據內媒周日（3日）報道，事件共造成198幢房屋受損，3人受傷，無重大傷亡。

家住東殿后村的64歲村民孫勝德憶述當日事發經過仍猶有餘悸，表示當時呼呼大風刮起漫天塵土，他家的屋頂被風捲走，「幸虧我跑的快，躲在這扇厚門後面」。他指假如當時他在街上，後果不堪設想。不到數分鐘，他和家人的5間房有3間已被吹倒。其妻事發時人在山上蘋果園，回家發現家園被毀哭着說：「以後可怎麼過。」

龍捲風過後，原本安靜、整潔的小山村變得一片狼藉。昆崳山保護區相關負責人介紹，災害發生後，區鎮兩級政府立即啟動應急搶險預案，組織區應急、公安、財政、建設、衞健、民政等相關部門全力救災。上周六（2日）上午10時許，政府門人員到場清理瓦礫碎片，並將垃圾裝車運走，同時派人逐家走訪，緊急調配物資。

昆崳鎮黨委副書記徐明麗表示，由於村裏的車輛數量有限且部分受損，部門特地從周邊各村調來農用三輪車。另因當地近日有雨，相關部門利用塑膠物料把受損房屋的屋頂覆蓋，確保不漏水。另事件導致部分電線杆、電纜受損，令村民家中斷電，有電力人員利用吊車將新電線杆豎起，力爭盡早恢復供電。