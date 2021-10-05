中學生坐火車回家度假　打開書包驚見書簿變現鈔

貴州省六盤水市中學生小鵬（化名）於長假前夕乘坐火車回家，當打開背囊時，竟發現內裏無故出現8.3萬元人民幣（約10萬港元）現金。小鵬於是立即告知家人，並在父親陪同下前往車站附近派出所報案。最終警方找到背囊的主人余先生，他表示該筆款項是用來裝修新居的。

上周四（30日）下午2時許，15歲的小鵬在父親陪同下，前往貴陽鐵路公安局六枝南站派出所值班室報案。小鵬稱，他當日從六盤水站乘坐C6042次列車前往六支南站下車，回家後打開書包，發現自己的書簿竟變成了一捆捆百元現鈔。回想之下，小鵬意識到自己可能拿錯了同車乘客的背囊。

經警員清點，背囊除了現金外，還有5張銀行卡和1本汽車駕駛證。根據駕駛證上的訊息，背囊的主人是34歲的余先生。警員其後聯絡上余先生，他表示下車時從行李架上拿走同款背囊，回家途中感覺背囊似乎變重了，打開一看發現全是書簿，還有一張學生證。就在不知所措之際，他接到民警的電話，於是立即買車票返回六枝南站。趕到派出所值班室後，經警員核實雙方身份訊息和清點物品後，小鵬和余先生終於取回自己的背囊，兩人同時向民警表達謝意。