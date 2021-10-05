回應大陸加強台周邊軍事活動　白宮稱私下接觸北京

中國大陸周一（4日）向台灣空域派出軍機56架次，再創單日新高。對此，美國白宮、國務院及國防部分別表態，強調對台承諾，並透露美方曾公開及私底下向陸方表明立場。

美國白宮發言人普薩基當地周一在例行記者會上被問，美政府如何看待大陸軍機頻繁飛赴台空域。她回應稱，美方對大陸的軍事挑釁行為持續關注和憂慮，此舉增加誤判形勢的風險，也削弱區域的和平穩定。她敦促北京當局停止對台灣在軍事、外交和經濟上的施壓及脅迫，強調台海的和平穩定對美方有長久的利益，因此美方將持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力。

對於大陸在美方表達關切後數小時再派出50多架次軍機赴台，顯然無視美方，有記者追問美方下一步將怎樣做時，普薩基稱，美方有私底下與大陸接觸，透過外交渠道明確傳遞訊息，認為這是適當的途徑。當被追問是哪位美國官員與大陸私下接觸時，她回覆是高層級官員，但詳情記者可向國務院和國防部了解。

美國國務院發言人普萊斯同日再次回應大陸在台灣周邊軍事活動時，強調不願對陸方動機多加揣測，但「強烈敦促」北京切勿在軍事、外交和經濟上施壓與脅迫台灣。而在前一晚，美國國防部亦發聲明表示，大陸在台灣附近加強軍事活動破壞穩定，並提升誤判形勢的風險，重申對台灣的承諾堅如磐石，堅決維護台海和區域的和平穩定。