內地昨增26宗輸入確診　遊客滯伊犁酒店拒收外地人

內地周二（5日）公布前一日新增26宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。新疆自治區伊犁州日前出現無症狀感染病例後，當地隨即雙向管制，限制進出流動。有滯留在當地的遊客表示，由於當地寒冷，出行時沒帶足夠衣服，因而染上感冒，不知何時才能離開。

新疆伊犁州霍爾果斯市周日（3日）在常規核酸檢測中發現2人核酸檢測受感染後，該市政府周一通報全市第一輪核酸檢測結果全部無感染。受疫情影響，當地伊寧機場周一截至下午6時，共取消16班航班，伊寧火車站全部列車停運直至本月10日。當地疫情指揮部工作人員向媒體稱，當地恢復出入的具體時間尚未清楚。

在北京工作的李萌（化名），趁長假期與男朋友返伊寧探親。由於航班取消，二人被迫滯留機場24小時，期間接受過3次核酸檢測均無感染。她表示當地酒店房間緊張，部分更表明不收外地遊客。她又表示，10月的伊寧夜間「特別冷」，「我們來的時候沒穿棉衣，男友昨晚已經感冒了」。

內地單日新增境外輸入確診病例分布為上海6宗，雲南5宗，山東、廣東各4宗，陝西3宗，福建2宗，吉林、黑龍江各1宗；同日新增15宗無症狀感染個案，均為境外輸入。至今內地累計96,284人確診，當中4,636人病亡。