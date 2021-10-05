孟晚舟離加僅2天　急售於溫哥華2豪宅物業

孟晚舟在加拿大軟禁期間，一直住在溫哥華的豪宅。（中新社圖片）

中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟在持續近3年的引渡案了結後，上月24日獲釋從加拿大返回中國。她離開加國2日後，其位於溫哥華的2個豪宅物業隨即掛牌出售，價值共高達1,820多萬加元（約1.12億港元）。這次出售物業，未知是否意味她不再重返加國。

據當地土地文件顯示，孟晚舟於2009年以市值273.8萬加元（約1,690萬港元）購入一佔地6,760平方呎的物業，現以455.5萬加元（約2,810萬港元）出售。據悉，2018年12月於孟晚舟保釋前2日，上址曾有男子報案稱3名可疑人士試圖闖入，但因破門不遂後逃走。

孟晚舟於2019年遷入著名傳統豪宅區Shaughnessy。該面積逾2萬平方呎的物業於2018年的成交價估計為1,329.4萬加元（約8,210萬港元），現時以1,365.4萬加元（約8,430萬港元）放售。

孟晚舟曾在保釋聽證會上強調，與溫哥華的關係長達15年，亦曾移民加拿大，不過2009年拒絕加國的永久居留權。她與家人長居溫哥華，與前夫所生的2名兒子，及與現任丈夫劉曉棕所生的女兒，均曾在當地就學。