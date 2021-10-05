台軍44機為雙十預演　CH47直升機發現異音折返基地

台灣下周日（10日）舉行雙十活動，台軍周二（5日）上午進行空中綵排，共44架、12款機型參與。演習期間發生一段小插曲，陸軍航空特戰指揮部所轄一架CH47運輸直升機曾發現旋翼異音，幸最終人機安全降落。

上午參與綵排的機型包括F16V戰機、經國號戰機、幻影2000-5戰機、AT3教練機、AH64E阿帕奇攻擊直升機、AH1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH60M黑鷹直升機、S70C反潛直升機、CH47運輸直升機、B1900C行政專機、C130H運輸機、AS365海豚直升機，另UH60M黑鷹直升機和幻影2000-5戰機擔綱天候觀測機。預演尾聲，台空軍雷虎特技小組壓軸登場，施放彩煙在空中劃過。

上午參與預演的飛機和直升機原定共有47架，其中2架CH47運輸直升機，原本安排分別與其他攻擊直升機組成兩個混合編隊（一個編隊3架），但最終只有1個混合編隊飛越台總統府上空。據軍方人士指出，其中1架運輸直升機起飛後，發現旋翼出現異音，為安全起見，整個混合編隊3架直升機飛返空軍松山指揮部。

下一次亦是活動正式舉行前最後預演定於周四（7日）下午，除空中全兵力參與外，還有地面兵力進行演練。