天問一號進入日凌階段與地面失聯　本月中將恢復通訊

中國首次火星探測任務天問一號探測器登陸火星表面已近5個月，據「中國探月工程」微信公眾號周二（5日）指，從9月下旬至本月中旬，探測器將與地面「失聯」。

在上述期間，地球、火星逐漸運行至太陽的兩側且三者近乎處於一條直線上，太陽電磁輻射干擾逐漸增強，探測器與地面通訊受到干擾，出現不穩定甚至中斷，這種現象稱作「日凌」。日凌期間探測器與地面失聯是預期的正常狀態。為安全度過日凌期，日前火星車和環繞器先後完成相關狀態設置，停止科學探測工作並持續進行狀態監視。直至日凌結束，探測器將恢復與地面的通訊，繼續展開科學探測。

據知，天問一號火星探測任務至今已超過1年，祝融號火星車在火星表面累計行駛亦超過1,000米。火星車導航地形相機、表面成分探測儀、次表層探測雷達、氣象測量儀，環繞器高分辨率相機、次表層探測雷達（甚低頻模式）、離子與中性粒子分析儀等科學載荷獲取的數據已完成相關處理和質量驗證工作，並形成標準的數據產品，中國月球與深空探測網已向國內科學研究團隊申請開放數據，後續將按月發布。