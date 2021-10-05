華正告美國收起傲慢偏見　勿知錯不改

中國駐聯合國代表團網站通報，第76屆聯合國大會當地時間周一（4日）舉行一般辯論。針對美、德等國就涉疆、涉港、涉藏問題的錯誤言論和攻擊抹黑，中國常駐聯合國代表張軍大使當場嚴厲駁斥，強調中方堅決反對個別國家濫用聯合國平台蓄意挑起對抗，借人權問題幹涉中國內政，正告美國趁早收起傲慢與偏見，不要知錯不改、錯上加錯。

張軍批評，美國出於政治動機編織罪名，製造謊言，對中國進行無理指摘，所謂新疆存在「種族滅絕」是美國上屆政府惡意炮製的「世紀謊言」，美方居然全盤繼承，繼續走「謊言外交」的老路。張軍強調，謊言重複一千遍還是謊言，美方的說法毫無依據，完全是出於政治動機，目的是搞亂中國，中方對此堅決反對、完全拒絕。

張軍指出，國際社會真正需要關注的恰恰是美國的人權狀況，在美國，白人至上、歧視非裔、仇恨亞裔、「伊斯蘭恐懼症」等極端思潮氾濫不止，釀成數不勝數的悲劇。他強調，美國動輒以民主和人權捍衞者自居，事實上卻是民主和人權的最大破壞者，僅憑假情報就肆意發動戰爭、屠殺平民，又濫用單邊制裁，打壓外國企業，破壞國際經貿合作，持續侵犯相關國家人民基本人權，人為製造人道災難。

此外，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭，也在聯合國人權理事會會議上，代表俄羅斯等10多個觀點相近國家發言，批評一些國家在民主問題上搞雙重標準，甚至多重標準，試圖將民主問題工具化，將自身價值觀和政治模式強加於人，但這本身就是不民主的行為，只會帶來混亂和動盪，損害各國人民的根本利益。陳旭強調，各國應踐行真正的多邊主義，推進協商合作，和平與發展，而不是以意識形態劃線，人為製造分裂和對抗。