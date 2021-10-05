省內庫存告急　浙能集團首次採購哈薩克斯坦電煤

內地近期電力供應緊張，多地推出限電措施，其中浙江省內的發電廠煤炭庫存更告急。浙江省能源集團通報，運載了13.6萬噸優質電煤的船舶「卡羅號（MV CARO）」，上周六（2日）靠泊浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭，並於周一（4日）卸裝從哈薩克斯坦進口的電煤，意味着浙江省首次向哈薩克斯坦採購煤炭。通報形容，是為當前緊缺電煤的浙江省帶來了「及時雨」。

通報指，今年以來浙江省內經濟形勢良好，用煤量同比大幅增加，浙能集團電煤機組長時間處於高負荷狀態，使電煤庫存下降，為確保電煤供應穩定，浙能富興燃料公司多方調研了解進口煤供應渠道，開闢新煤源，提前鎖定哈薩克斯坦一批優質電煤，預計將在10月中旬完成通關，為當前資源緊張的浙江省高熱進口煤資源提供有效補充。

浙能集團強調，哈薩克斯坦全國煤資源儲量約1,767億噸，位列全球第8，佔世界總儲量的4%，全國已探明和開採的煤田100個，可提供較為豐富的煤炭資源，且哈薩克斯坦煤熱值高、硫份低、灰分低，可與內貿煤低卡高硫資源摻配，滿足浙江省內雙控需求，該煤種的採購是「助力浙江省進一步推進清潔燃煤的一大重要舉措」。