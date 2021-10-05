房客退租後屋內現惡臭　業主刮開牆壁幾乎崩潰

台灣一名女網民近日在Facebook群組「爆廢公社二館」發文投訴稱，其姊姊早前收回出租屋後，發現屋內奇臭無比，刮掉房間牆壁油漆後，才發現牆上滿布排泄物痕迹，疑似房客縱容寵物所致，且牆壁的破洞處還冒出許多活的黑色小蟲，場面相當駭人。

爆料女網民稱，其姊姊早前把租給他人的房屋收回自住，卻發現屋內出現臭味，且找不到味道來源，形容「臭到我們身心受創，眼睛還會不自覺流眼淚那種嗆鼻」。及後，其姊姊把牆上斑剝的油漆撕開，才發現牆上滿布排泄物痕迹。女網民推斷，該些痕迹很可能是租客養的寵物引起，「估計大約是租客的狗狗，長期踩着屎尿，站著刨牆造成」。後來，其姊姊又把靠牆的床鋪移開，在地上發現黑色的小蟲與牆壁遭刨開的碎屑，連床墊與床架上都有恐怖的深色污漬。

事件引起網民熱烈討論，有網民表示「有夠恐怖」、「這可以提告吧」、「那個床好像是某液體沒有擦乾淨嗎？也太髒了」。另有網民痛斥︰「難怪要找能養寵物房那麼難，老鼠屎。」也有網民表示︰「我家2毛跟着我在外面租房子住了10來年，從沒踩着屎尿抓過牆。」