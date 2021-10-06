驢友穿越「鰲太線」失聯逾9日　天氣多變阻救援

陝西省寶雞市3名「驢友（登山愛好者）」近日非法穿越「鰲太線」，1人疑腿部抽筋無法行動，途中與他人失散，截至周二（5日）已失聯9日。太白縣應急管理局接報後，派出大批救援人員上山搜救，但多次因天氣問題暫停搜索，一直未找到失蹤者。

上述3人於上月25日從太白縣進入太白山自然保護區，其中一人於27日突然腳部不適，同伴下山向村民求救，返回時無法找到對方。事發多日後，失聯驢友的家屬才向太白縣應急管理局報案，要求派員到場搜救。惟陝西秦嶺應急救援中心的工作人員周一（4日）表示，因天氣原因，多日未能上山搜救。

據中國氣象局發布消息稱，自周一開始，未來連續多日低溫和下雨，增加救援難度。救援隊員表示，因山上天氣突變有大風大雪，曾被迫撤回，將根據具體的天氣情況，再進行相關的救援行動。

資料顯示，「鰲太線」是指從陝西太白山拔仙台到鰲山的穿越線路，兩山之間的直線距離為46公里，實際徒步穿越距離約為140公里，途中將要翻過17座海拔3000米以上的高山，大部分都是無人區。

陝西太白山國家級自然保護區管理局等部門於2018年4月發布禁止「鰲太穿越」的公告，但公告發布後，上述情況仍屢禁不止，事故仍然每年都在發生。據不完全統計，截至今年，累計失蹤或死亡人數已超過50人。