英美雙航母巡南海　持續兩周與華角力

西太平洋軍事形勢白熱化，英國航空母艦伊利沙伯女王號與美國航空母艦卡爾文森號周二（5日）在南海黃岩島以北海域。英國國防部公布未來兩周，伊利沙伯女王號將聯同澳洲、加拿大、日本、新西蘭、美國的艦艇及飛機巡航南海。

最新拍攝的衞星圖片顯示，伊利沙伯女王號航空母艦打擊群在呂宋海峽以西海域，在其西南方位置的是卡爾文森號航空母艦打擊群；兩艘航空母艦附近出現國籍不明的軍艦，不排除是中國解放軍海軍艦艇追蹤監視。日前與它們在菲律賓海聯同日本海上自衞隊演習的美國航空母艦列根號，則沒有隨同駛入南海。

英國國防部周二表示，伊利沙伯女王號航空母艦打擊群的首次部署行動已經完成一半，接下來準備由印太地區經中東及地中海回國。為了展示這次國際性的部署行動，該航空母艦打擊群未來14天將聯同多國的艦艇及飛機在南海巡航；今年秋天稍後將轉往印度洋與印度展開聯合海上演習，之後到訪波斯灣地區。

英國國防大臣華禮仕形容，伊利沙伯女王號持續展示英方對全球安全及國際同盟的持久承諾，聲言與志同道合的盟友演習及合作，是應對共同威脅、確保世界更安全的關鍵。英國外交大臣卓慧思表示，部署航空母艦打擊群展示英方對印太地區的承諾，以及英方對建立更深入經濟、外交、安全夥伴關係的渴望。