中美雙方證實　楊潔篪與沙利文將在蘇黎世會晤

中美雙方證實，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文，將會在瑞士蘇黎世舉行會晤。這將是9月初中美元首通話後的後續對話。

美國白宮國家安全會議發言人周二（5日）發布沙利文本周前往瑞士蘇黎世、比利時布魯塞爾與法國巴黎的行程，新聞稿中表示，沙利文將在蘇黎世與楊潔篪會晤，稱這是中美元首9月9日兩度通話後的美中後續對話，繼續尋求負責任地處理美中競爭。沙利文隨後將轉往布魯塞爾與巴黎，和北約盟邦的國安顧問，以及歐洲委員會與歐洲理事會的官員會晤。沙利文除了會就一系列跨大西洋聯盟的共同利益進行磋商外，也將利用機會向歐洲盟友與合作夥伴，匯報與楊潔篪的會談內容。

中國外交部發言人華春瑩亦在周三（6日）清晨宣布，根據中美元首9月通電話達成的共識，經中美雙方商定，楊潔篪將與沙利文在蘇黎世會晤，雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

中美雙方的公告都沒有說明楊潔篪與沙利文的會面時間，不過較早前有消息指會面會在周三舉行，而商討中美領導人舉行首次首腦峰會的可能性，或會是議程之一。