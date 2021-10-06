東海艦隊戰巡常態化　蘇州號對抗演練

正當市民近日歡度長假期之際，東部戰區海軍某驅逐艦支隊052D型導彈驅逐艦蘇州號正在海上執行戰備巡邏任務，執行了一場實戰化背景條下的對抗演練。

東部戰區微信公眾號周二（5日）發布消息，艦上突然拉響戰鬥警報，官兵們聞令而動，迅速展開部署。在作戰指揮室裏，雷達屏幕閃爍，海面態勢一覽無遺。「方位XX，距離XX，武器系統做好戰鬥準備」，副艦長汪浩然指揮戰艦立即調整航向，迅速佔領有利位置，做好抗擊準備。汪浩然表示，蘇州艦這次出海經常處於高強度戰備訓練狀態，艦上每天都要拉響警報，官兵「不解征衣」已成常態。

針對擔負常態化戰備值班任務，各官兵緊盯海域敵情，瞄準敵方，結合艦艇性能，加強作戰問題研究和敵情研判，嚴格落實戰備值班制度。演練以全要素、全流程、全員額戰備緊急拉動和戰備等級開展，突出以戰載訓、戰訓融合，組織艦艇進行對海攻擊、防空、反潛、防化、損管等科目訓練，強化官兵對任務海域的觀察，隨時處置突發情況。

演練結束後，擔負戰備值班任務的蘇州艦政委史善明表示，雖然長假不能與家人團聚，但在海防一線為國家守衞海疆安全，也是一種莫大的光榮。