伊犁一家3口感染　遊客8日行程變一日遊

內地周三（6日）公布前一日新增26宗新冠肺炎確診病例，其中2宗本地個案出現在黑龍江哈爾濱和新疆伊犁，其後伊犁確診患者的2名家人為早前無症狀感染者。伊犁自周日（3日）出現無症狀感染病例後，遊客被限制離開當地。有來自浙江的夫婦原本趁假期到當地旅遊，結果只玩了一天便被迫留在酒店，8日行程變成一天遊。

新疆伊犁新增確診病例由霍爾果斯市報告，患者為周日發現的無症狀感染者的丈夫。患者作為密切接觸者於周日接受集中醫學觀察，周二經核酸檢測顯示受感染，經專家診斷確診，現已轉到定點醫院治療。至於夫婦的女兒早前亦已驗出無症狀感染。截至周二下午5時，霍爾果斯市完成第二輪全市全民核酸檢測，集中醫學觀察點報告1人感染。

來自浙江的小高與丈夫本月1日從杭州飛到烏魯木齊，翌日租車到賽里木湖自駕遊，同晚到達伊寧市入住當地酒店。周日當二人打算離開酒店時，才獲悉當地封城。兩人除了行程泡湯，還要通知租車公司把車拖走，連按金也無法取回。另有來自東北的肖女士等4人，原計劃到當地自駕遊並品嘗各種美食，因遇上封城，只能留在酒店吃杯麵。

內地過去一日新增境外輸入確診病例分布為雲南13宗，上海4宗，廣西2宗，吉林、黑龍江、江蘇、福建和山東各1宗；同日新增12宗無症狀感染病例，除雲南報告1宗本地個案，其餘均為境外輸入。至今內地累計96,310人確診，當中4,636人病亡。