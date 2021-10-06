陽江滑翔翼意外2人傷　揭活動經營者罔顧安全

廣東陽江海陵島十里銀灘周二（5日）傍晚，一架滑翔翼意外撞落一輛私家車上，滑翔翼駕駛員和一名女遊客受傷，私家車車身受損。有當地商戶表示，這類飛行活動對天氣和參與者均有一定要求和限制，但部分活動經營者未嚴格遵從規定，亦有遊客為尋找刺激不惜冒險。

據目擊者稱，事發於當日傍晚7時左右，當時風大浪大，滑翔翼降落時疑沒有控制好方向，降落在跑道旁的路邊，壓倒一輛私家車。滑翔翼駕駛員腿部受傷，20多歲的女遊客則頭部流血，神志不太清醒，救護車約半小時才到場。到晚上10時許，失事的滑翔翼已被拖離現場，涉事私家車除車身右側嚴重受損，車側倒後鏡斷裂，前乘客座安全氣袋已彈出，另車頂凹陷，天窗玻璃亦破損。

現場附近一名商戶表示認識運營滑翔翼的老闆，指他們每逢假日偶爾過來，駕駛員有飛行證。由於滑翔翼是在沙灘邊起飛，假如風大偏離航線，有可能掉進海裏或岸邊其他位置，容易造成傷害。不過有滑翔翼老闆在風浪較大時仍鋌而走險。

據了解，十里銀灘是海陵島上為人熟知的海灘，海岸線長而且開闊，沿岸有單位各自劃分一段海灘，收取門票經營一些海上運動項目。記者發現，在海灘景區的單位，均有遵照規定進行活動。但在旁邊的一些海灘，一些經營快艇及滑翔翼的商家，對相關要求沒有正規景區般嚴格。記者目睹一名父親花350元人民幣（約428港元）讓身高不足1.2米的女兒體驗一次海上飛船。