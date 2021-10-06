馬來西亞女大學生命案　3警失職遭彈劾

台灣台南市長榮大學馬來西亞鍾姓女大生去年遭性侵後被殺害，轟動社會。台灣的監察院周三（6日）表示，時任台南警察局歸仁分局大潭派出所警員高武源未依規定受理報案；時任所長張忠肯及歸仁分局長楊慶裕未盡監督之責，嚴重損害警察機關信譽及形象，監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

案情指，鍾女去年10月28日晚從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下通道時，遭梁姓男子用繩勒住頸部並強拉上車，其後被帶到高雄市阿蓮區一處山區棄屍。在慘案發生前一個月，即9月30日晚，另一同校女生B亦曾遭梁男摀住口鼻欲強行拖走，因她反抗呼救，梁男才作罷逃離現場。

監察院稱，女生B當時與出租屋房東女兒到台南市政府警察局歸仁分局大潭派出所報案，且依她所描述的客觀狀況，有成立強制罪的公訴罪可能，警員本應朝刑案公訴罪的辦案方向處理。不過時任大潭派出所警員高武源未依規定受理報案，沒有開立報案三聯單、未製作筆錄，也沒有記載在警員工作記錄簿，屬匿報的重大違失。

監察院續指，時任大潭派出所長張忠肯在9月30日晚，參與並了解女受害人報案經過，卻對高武源匿報的嚴重違失，未有即時監督導正，顯未盡監督之責。鍾女命案偵破後，張忠肯未傳遞曾有女子報案的訊息，致使10月30日歸仁分局新聞稿登載不實，而時任歸仁分局長楊慶裕未經查證，便就不實內容發言，同樣有重大違失。