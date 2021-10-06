華軍機擾台次數增　前高官指與美全球威攝力下降有關

美國前國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster），周一（4日）出席國會聽證會時表示，中國軍機擾台次數10月激增，或與美國從阿富汗撤軍後全球威攝力下降有關，又指目前華府和中方關係步入「非常危險」時期。

在美國前政府擔任白宮國安顧問、退役陸軍中將麥克馬斯特指，認為中方頻頻出動軍機是與美國政府撤出阿富汗的行動有關連，亦指中方強硬應對香港修例風波後國際沒有太大反應令其變得更大膽，因此美方應重建恫嚇力，與日本、台灣及澳洲等盟友向中方施壓，讓北京相信他們無法靠脅迫台灣或對台灣動武。他也預計北京將增加在台灣挑釁力度，尤其在北京奧運會及2022年中國共產黨代表大會期間。

此外，共和黨籍眾議員蒂法尼（Tom Tiffany）、佩里（Scott Perry）等4人，周二聯署致函拜登表示，1979年美國與中國建交前提是兩岸分歧須和平處理，但北京顯然無此意圖，促請重思與中方關係，並與台灣重新建交。自本月1日至5日共有150架解放軍軍機擾台，其中周一有56架，是自去年9月17日起新高。