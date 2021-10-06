台前總統府發言人酒駕釀禍 測試過關獲不起訴

丁允恭在爆出桃色風波後又因酒駕釀禍。

台灣的前總統府發言人丁允恭去年因陷桃色風波遭彈劾撤職，今年7月又傳出酒後駕車撞傷電單車女司機。案件訊後依公共危險罪送辦，但丁允恭通過「測試觀察記錄表」等測試，且電單車女司機未提出傷害起訴，檢方周三（6日）偵結案件，決定不起訴。

丁允恭於今年7月14日上午8時許開車行經高雄市前鎮區復興三路與成功二路交界時，與劉姓電單車女司機發生碰撞，致劉女倒地，左手臂、左膝及右前臂等多處受傷。警員到場後對丁進行酒測，發現其酒測值達每公升0.23毫克。

丁承認前一晚在家喝了高粱酒後，上午開車到公司上班，但不知道酒精未散。他表示車禍發生時是綠燈，他正直行進入復興四路，突然看到劉女在他車輛右側倒下。他下車查看，才知發生碰撞，於是立即報警。

根據規定，酒測值達每公升0.15毫克以上、未滿每公升0.24毫克，到場員警應依規定進行「測試觀察記錄表」，內容包括直線來回走、單腳站立、畫同心圓等，若接受測試者無法通過，即隨案移送。由於丁當場通過測試，因此依公共危險罪函送法辦。檢方認為，丁在駕車過程中雖有疏失，但與車禍事故並無直接關聯，認定他案發當時未達不能安全駕駛的狀態，故偵結不起訴。