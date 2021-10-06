華航女機師已接種疫苗仍確診　小孩就讀學校停課

台灣一連7日本地零確診，周三（6日）公布新增5宗境外輸入病例，當中包括1名40多歲華航女機師。她於8月初接種第二劑美國藥廠莫德納疫苗，本月初執勤後，在防疫旅館接受5天檢疫，採檢無感染；其後回家自主健康管理，周二（5日）採檢顯示受感染。由於她在家期間曾接觸小孩，台北衞生局宣布對2名小童就讀的小學需停課。

中央流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入病例為1男4女，年齡介乎20多至40多歲，其中4人分別來自美國和南非，其餘1人仍在調查中。同日無新增死亡病例，至今台灣累計16,267人確診，當中844人病亡。

台疫情指揮中心發言人莊人祥表示，根據採檢記錄，確診的華航女機師於6至9月採檢均無感染，上周五（1日）採檢也無感染。上周六（2日）和周一（4日）有跟家人接觸，周二居家檢疫第9天，以深喉唾液檢測確診，相信是剛發病。

台北市衞生局疾管科長張惠美周三對媒體稱，女機師2名小孩分別於該市2家小學就讀，因此擴大採檢，並要求涉事小學停課，目前受影響學生合共56人。