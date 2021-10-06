13歲少女與同學吵架　賭氣服農藥命危

少女母親向內媒轉述女兒的最新情況；右圖為少女服下的百草枯。

河南省一名13歲少女近日因與同學吵架，竟一時賭氣喝下具劇毒的農藥「百草枯」，事後又拍下照片傳給同學，後者嚇得立刻向老師報告，並緊急將少女送醫急救。少女的家長周三（6日）向內媒透露，女兒目前肺部、腎臟都已經受損，是否脫險仍需觀察。

內媒報道指，事發於上周五（1日）下午，河南省高速交警總隊接獲報案，居住在駐馬店市的一名13歲少女和同學吵架後，喝下百草枯並拍照片發給對方，寫道：「我喝農藥了」。少女生命垂危需緊急送醫治療，交警最後在28分鐘內將她送到鄭州市醫院接受治療。

少女父母從教師方得知消息後，立即趕至醫院。她送醫時肺部燒傷出現腎衰竭現象，經過2次洗胃、血液淨化等搶救後意識才比較清醒，但仍然不能喝水、吃東西。惟至周二（5日）凌晨2時許情況突然恶化，其家屬表示，女兒前3天腎各方面還正常，但從第4天開始就發作，肺部每隔一小時就惡化一次。

報道指，百草枯是毒性非常強的農藥，只要喝到一點就可能喪命，內臟會逐漸衰竭、肺部纖維化和呼吸衰竭，在意識清醒下身亡，過程痛苦，目前已被20多國禁用。