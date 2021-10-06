失散逾16年　梅姨拐童案失蹤兒童與家人團圓

轟動內地的「梅姨拐童案」再有失蹤兒童被尋獲，在2005年年僅1歲半的禮禮（化名），在廣東省惠州市龍華鎮被人販子張維平拐走後與家人失散多年，至近日在警方的協助下終查獲其消息，並獲安排周三（6日）上午與親生父母首次相見，時隔16年再次團圓。

禮禮親生母親歐陽艷娟周三向內媒憶述，當年自稱是四川人「老王」的張維平在龍溪鎮某出租房附近搭訕認識了她與丈夫李樹全，但因張男表現得老實及善良，加上他當時腿受傷未找到正式的工作，夫婦二人很快對他放下戒心並介紹他去夫婦老鄉處醫腳。

後來李樹全夫婦因打工變動等原因搬至龍華鎮租住，李樹全平時靠在工地打零工謀生。而張維平不久後也搬至他們附近，並獲李的介紹他一同前往工地工作，很快就相熟。惟至2005年8月5日下午4時左右，歐陽艷娟因要忙家務活，張維平主動幫她帶兒子禮禮去附近玩，豈料至晚上李樹全下班回家後，才發現張維平和兒子都不見蹤影。

多年間，歐陽艷娟與丈夫不曾放棄尋找，隨着同案被拐孩子陸續找回，夫妻兩人也愈發着急，直至近日迎來好消息。歐陽艷娟更向內媒記者透露，見到孩子是開心的事，周五（8日）適逢是丈夫生日，「這也是給丈夫最好的生日禮物」。她又指，禮禮現年已17歲，計劃在十一假期結束前帶兒子回湖南見見親人。