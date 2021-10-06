黑幫組靈骨塔詐騙　27人受害損失1200萬新台幣

台灣一名29歲卓姓黑幫男子，自前年起以靈骨塔買賣名義進行假投資詐騙，警方日前接獲民眾報案後，一舉將卓姓犯人等13人逮捕到案，初步清查至少有27人被騙，損失金額逾1,200萬元（新台幣，下同，約338萬港元）。

警方周三（7日）表示，經調查發現，29歲卓姓犯人是台北市某黑幫成員，涉嫌從2019年開始籌組詐欺集團，由成員出面跟持有靈骨塔位的長者洽談，詐得金錢後便失聯，讓被害人求助無門。去年9月間，新竹地區1名開設會計事務所的女老闆，被詐150萬元（約港42.3萬港元）後，遂向刑事局報案。

據了解，犯人先向受害人佯稱有買家欲高價購買其名下的靈骨塔位以用來節稅，待取得被害人信任後，再以必須繳交手續費、完稅證明等各種名目向被害人收取高額現金，被害人依約付款後詢問案件進度時，疑犯即以買方不買了等理由搪塞，並將手機關機或更換號碼避不見面也不退款，受害人這才驚覺受騙。

刑事局與北市警信義、松山分局等單位共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，經多月跟蹤監視及埋伏後，到新北市中和區嫌犯公司等處所執行搜索，現場查扣作案用工作機11部、靈骨塔投資詐欺教戰手冊5本、客戶資料及提貨券等證物，並拘捕卓嫌等13人到案，全案訊後，依加重詐欺、組織等罪嫌移送法辦，檢方聲押卓嫌獲准。