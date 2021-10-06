台明道大學涉違規招收陸生　教育部介入調查

位於台灣彰化縣的明道大學，因列入專案輔導學校不得招收外籍學生，惟有台媒周三（6日）報道指，該校今年偷招大陸學生。另揭發8月才上任的副校長何權璋曾捲入販賣假學歷案。台教育部表示，確實沒有核配明道大學陸生名額，查明後若涉違法將議處。

報道指，明道大學今年疑似私下與大陸的學校簽約，涉及違法招生。此外，有爆料者指出，現任副校長何權璋曾以「普林頓大學」之名，詐騙他們到北京大學參加領袖班，同時用「普林頓大學」之名為其商品背書行銷歐美。另有爆料者又指，明道大學前董事長兼校長汪大永去年被踢爆疑設在海外公司，掏空學校學費；辭職後入主董事會與大陸院校簽署備忘錄，供大陸學生在該校就讀，以助他們到美國的大學取得美國學歷。

不過，明道大學表示，該校所有招生均依據教育部規定辦理，未招收大陸生讀學士學位等。另關於上述爆料者曾因涉瀆職及洩密被學校提告，由於開庭在即，才會爆料報復，校方將會提告，副校長何權璋也否認指控。

教育部周三向台媒記者解釋，明道大學因財務狀況惡化，依「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，於今年4月20日列入專案輔導學校，限制不得辦理遠距教學、推廣教育、招收外籍學生、單獨招生。另針對媒體的相關報道，教育部會函請明道大學說明，如涉違法，會依法議處。