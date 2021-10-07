楊潔篪會晤沙利文　中美同意加強溝通管控分歧

楊潔篪（右一）與沙利文（左一）在蘇黎世會面。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周三（6日）與美國國家安全顧問沙利文，在瑞士蘇黎世舉行會晤，為9月初中美元首通話後的後續對話。

美國白宮在會面後發聲明，表示沙利文和楊潔篪在會面中，跟進了中美領導人在通話中所提及，「保持開放溝通渠道以負責任地管控美國和中國之間競爭的重要性」；沙利文還提出了美國和中國有興趣合作應對重大跨國挑戰的領域，以及管控兩國關係風險的方法。沙利文也提出了一些美方對中方行動感到關切的領域，包括與人權、新疆、香港、南海和台灣有關的行動。

沙利文明確表示，美方會繼續對國力作出投資並與盟友和夥伴密切合作的同時，還將繼續與中國進行高層級接觸，以確保負責任的競爭。

中國官媒則報道，楊潔篪與沙利文會面時，雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見；並形容會晤有建設性，有益於增進相互了解。雙方同意採取行動，落實兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

楊潔篪指出，中美能否處理好彼此關係，事關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。美方應深刻認識兩國關係互利共贏的本質，正確認識中方內外政策和戰略意圖；中方反對以「競爭」來定義中美關係。

楊潔篪表示，中方重視美國總統拜登近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。

楊潔篪闡述了中方在涉及台灣、香港、新疆、西藏、南海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。美方則表示堅持一個中國政策。

雙方還就氣候變化和共同關心的地區問題交換了意見，亦同意就重要問題保持經常性對話和溝通。