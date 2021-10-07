內地嚴查密室逃脫遊戲火災風險　關停取締問題場所

密室逃脫遊戲近年在內地大受歡迎，惟該些遊戲的舉行場所大多環境昏暗，加上室內擺放着各種各樣的裝置和道具，存在諸多消防安全隱患，更引發不少事故。廣東多地消防部門在長假期間，特別針對密室逃脫場所開展專項檢查，其中多家場所被要求停業整頓、關停取締、查封。

在中山市，當地消防救援支隊發動文化、公安和鎮街等單位組成16個工作檢查組，於上周五（1日）檢查全市密室逃脫類場所，發現有14家存在商事登記超範圍經營、未進行文化登記、未辦理公眾聚集場所開業前安全檢查等問題，已要求停業整頓。而在惠州，當地消防救援支隊則組織相關部門、鄉鎮（街道）、公安派出所等，對全市37家密室逃脫類場所及其所在建築物業管理單位開展督查，同時督促場所負責人嚴格落實各項安全防範措施。

另於佛山、廣州和韶關，當地消防部門於上周末也同樣對轄區內密室逃脫類場所進行消防安全檢查，對發現消防隱患的商戶要求立即停業整改，同時要求場所下一步開展隱患自知自查自改工作，在未取得有效營業資格前，一律不得對外經營。

據應急管理部消防救援局網站上周五消息，該局日前印發關於密室逃脫類場所火災風險指南及檢查指引，前者明確指出該類場所起火、安全疏散和火災蔓延擴大的三大方面風險，後者則就場所的消防安全管理、火災危险源、重點部位、應急處置能力四方面作出說明。消防救援局要求從業單位要對照上述指引自查自改，相關部門、單位要嚴查嚴管，確保安全。