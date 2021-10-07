攝影愛好者掛老鼠屍體　誘拍國家保護動物掀罵戰

在四川成都市浣花溪公園的一對國家二級保護野生動物「鳳頭鷹」因正值育雛期，近日吸引大批觀鳥愛好者和攝影愛好者到場觀看。惟前者發現，有攝影愛好者在拍攝鳳頭鷹時，故意把生牛肉，甚至老鼠或牛蛙的屍體掛在樹梢進行誘拍，由於擔心會人為干預鳥類生存的自然法則，雙方在網絡上爆發罵戰。浣花溪公園獲悉情況後，表明將增設提示牌，並加強巡邏，勸阻誘拍行為。

成都市民王先生是觀鳥愛好者，他近日接受內媒採訪時透露，由於浣花溪公園有過鳳頭鷹的觀察記錄，每年都會吸引大批「鳥友」到場觀看或拍攝；今年，公園內更有一對鳳頭鷹繁育了幼鳥，「鳥友」在微信群內互相告知消息，結果吸引一批攝影愛好者。鳳頭鷹最常現身的地方是公園「萬樹山」的一片樹林中，山上的「詩歌長廊」是近距離拍攝的好位置，近日頻有攝影愛好者在長廊等候，一等就是一天。

然而鳳頭鷹畢竟是野生鳥類，雖然有頻繁出現的固定地點，但何時出現、出現在甚麼環境中，根本無從掌控，於是有攝影愛好者者為了追求「畫面乾淨、無遮擋」，或想吸引鳳頭鷹出現，利用隨身攜帶的播放器，循環播放其他小型鳥類的叫聲，或在低處的樹枝上掛上生肉等進行誘拍。

王先生坦言，根據「鳥友」的觀察，上述方底未曾奏效，原因是攝影愛好者用來誘拍的食物並不在鳳頭鷹的「食譜」。惟「鳥友」擔心，該些生肉掛在樹上一掛就是一天，變成腐肉，有潛在傳播病菌的風險，且現時正值鳳頭鷹的育雛階段，鳥爸鳥媽要教會幼鳥捕食的生存技能，投餵很可能改變鳳頭鷹的習慣，也會讓幼鳥失去捕獵的技能。

內媒記者在現場走訪發現，公園內設置了不少告示牌，提醒遊客切勿投餵。記者發現兩名攝影愛好者，聽到他們提及「放牛肉那天」等詞後，便上前採訪，惟對方表現得十分謹慎，只說今天沒有人拍鳥，也沒有看到鳳頭鷹。

對此，浣花溪公園管理中心職員表示，在了解到有攝影愛好者使用生肉誘拍後，園方已加強巡邏，並對誘拍行為進行勸導。惟該職員坦言，由於不少攝影愛好者似乎不覺得誘拍行為有不妥，安保人員勸導效果並不好。