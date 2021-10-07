暴雨沖毀大橋地基　路軌懸空貨運列車急停

山西省多地近日暴雨不斷，周三（6日）晉中市南同蒲鐵路祁縣段部分地基被洪水侵襲，導致路軌和枕木懸空。有網民拍到一列貨運列車緊急停在懸空的路軌上，場面驚險萬分。

祁縣城趙鎮苗堡村有村民向內媒表示，大雨連下3天，村裏水浸嚴重。她數天前來到縣城，發現村裏不少人已撤離。當日下午看到朋友圈轉發大橋被沖斷的影片，才知災害這麼嚴重。另一來自陽泉市盂縣的居民稱，盂縣連續4天下雨，雖然災情暫不嚴重，但仍擔心。同日洪水湧入祁縣豐固村，9名老人和2名小童被困，幸最終獲救。

據內媒報道，被沖毀的大橋是山西南同蒲線祁縣至東觀鎮之間的昌源河大橋，事件中未造成傷亡，正進行搶修。受事件影響，不少列車停運和延誤，途經太原、大同等車站的直通車服務也受不同程度影響。晉中市、呂梁市、臨汾市近日先後發生多宗路陷、山泥傾瀉等事故，山西省重大地質災害應急指揮部辦公室周三決定啟動省級地質災害三級應急響應。

除山西外，因降雨關係，陝西、內蒙古等地鐵路交通同樣受影響。持續暴雨令周三從陝西西安出發或途經當地的59班列車停駛，包括黃河壺口瀑布在內的多個景區亦關閉。同日在漢中市南鄭區發生山泥傾瀉，143戶449人需撤離。截至當晚8時，暴雨造成市內76個鎮共53,729人受災，直接經濟損失1.13億元人民幣（約1.38億港元）。另據交通運輸部周四（7日）發布訊息，截至上午7時，內蒙古境內G65包茂高速鄂爾多斯段公路因大霧封閉；山西和陝西境內多個路段則因山泥傾瀉中斷，料同日稍後恢復通行。