隱瞞與華情報人員接觸　美國防承包商被控

美國一名前陸軍直升機飛行員退役後轉職為國防部承包商人員，涉嫌多次與一名與中國情報部門有關的中國女子發送訊息，更在香港、澳門、台灣、印尼峇里島等海外地點會面，並從對方處收受現金，但在國安背景審查時隱瞞二人的聯繫。他周一（4日）在加州聖迭戈的聯邦法院出庭，面臨嚴重虛假陳述的指控，最高可判罰及監禁5年。

美國司法部周二（5日）發聲明公布案情指，涉事的66歲聖迭戈居民莫伊尼安（Shapour Moinian），退役後為多間國防承包商工作，也曾是美國海軍的民間合約工，並多次接受國家安全背景審查。他2017年開始與一名在就業服務平台上偽裝成招聘人員的中國女子接觸，並於3月赴華，當時他在一間獲批的國防承包商參與多個項目，包括美國軍方和盟友使用的高空無人偵察機。他返美後繼續與該女子聯絡通報工作進展，同年9月再出國與她會面，並透過親戚的南韓銀行帳戶收錢。

聲明指出，莫伊尼安上述行為持續至2019年，期間多次接受國安背景調查，卻在填寫問卷時一再聲稱，過去7年內沒有與外國公民密切或持續接觸，亦沒被要求擔任顧問或考慮被外國公民聘用，涉嫌明知故犯地作出重大的虛假、欺詐和虛構的陳述。司法部又指，莫伊尼安2018年在海外再一次與該女子會面後返回美國，曾使用互聯網搜索引擎，搜索有關從事破壞活動、間諜活動、充當間諜和向外國出售軍事情報的資料。

莫伊尼安於上周五（1日）被捕，檢察官指他當時正準備移居南韓，為另一間為南韓政府生產軍用飛機的國防承包商工作。美國司法部表示，即使他們已對莫伊尼安提出起訴，但聯邦調查局和海軍刑事調查局仍繼續調查該案。聲明又指，此案提醒他們中國情報機構會利用社交媒體開發策略，以鎖定及招募有價值的外國人員並與他們保持聯繫，今次拘捕行動冀能起震懾作用。