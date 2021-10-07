台一連8天本地零確診　染疫女機師關聯158人無感染

台灣周四（7日）公布新增4宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，同日無新增死亡病例。中央流行疫情指揮官陳時中表示，台本土已連續8日零確診，且中秋節已過2周，當地疫情相對穩定。至於周三（6日）公布確診的華航女機師，確認遭Delta變種病毒「突破性感染」。與她同住的家人及親友共9人均需隔離，另台北市衞生局對其小孩就讀的2間小學擴大採檢149人，上述158人檢測顯示均無感染。

指揮中心表示，新增境外輸入個案為2男2女，年齡介乎20多至40多歲，分別來自南非、馬來西亞和印尼。至今當地累計16,271人確診，當中844人病亡。陳時中表示，由民間捐贈的美國輝瑞及德國BioNTech合作研發新冠疫苗，第6批近89萬劑周四上午已運抵台灣，而周五（8日）將再有100萬劑美國藥廠莫德納疫苗運抵，後者預計最快可在本月22日開始替民眾接種。

華航表示，曾接種2劑莫德納疫苗後仍確診的40多歲女機師，發病前執行長程線貨機任務，其後遵照機組人員防疫規定，先在防疫旅館完成5天居家檢疫，經核酸檢測無感染，再接受自主健康管理，周二（5日）再檢測結果確診。台北市政府表示，女機師2名女兒於台北分別就讀的小學，自周三起停課至下周一（11日）。

台大前感染科醫生林氏璧周四在Facebook表示，從目前疫情調查資料來看，女機師在境外染疫的機會較大。至於很多人擔心她傳染家人，林認為一般情況下，要病毒量高才會傳染，以女機師的病毒Ct值變化來看，顯示她是剛剛發病，由於當局追蹤並隔離相關接觸者及時，所以擴散的機會應該不大。