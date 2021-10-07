耿爽促相關國家　重列東伊運為恐怖組織

中國常駐聯合國副代表耿爽周三（6日）在聯合國大會法律委員會辯論發言，批評個別國家將「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）從本國恐怖組織名單上除名，袒護該組織並為其開脫。他敦促有關國家從國際反恐合作大局出發，立即糾正錯誤做法，恢復定性東伊運為恐怖組織。

第76屆聯合國大會法律委員會就「消除國際恐怖主義的措施」舉行一般性辯論，耿爽指出東伊運是聯合國安理會列名的國際恐怖組織，打擊以東伊運為代表的東突恐怖勢力是國際反恐鬥爭的重要一環，符合國際社會共同利益。安理會制裁委員會專家小組起草的報告顯示，東伊運仍非常活躍，在敍利亞有上千名成員，在阿富汗亦有數百人，仍跟恐怖組織阿蓋德等保持聯繫，訓練恐怖分子，定期發布宣傳恐襲的訊息。

耿爽批評，個別國家將東伊運從本國恐怖組織名單上除名，完全是奉行雙重標準，操弄政治議程，背後有不可告人的目的。他又指，阿富汗局勢近來發生重大轉變，呼籲塔利班兌現承諾，徹底切斷與恐怖主義的關係，又敦促國際社會防止東伊運等恐怖勢力在阿富汗乘機坐大，令當地再成恐怖活動的庇護所，並及時向該國提供抗疫支持和人道援助。