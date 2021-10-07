控朱立倫造謠　台灣基進黨今告發

台灣國民黨主席朱立倫日前公開批評，台灣基進黨立委陳柏惟於上一會期內，未在立法院提出任何法案，呼籲民眾投票罷免他；但該數據懷疑不實。台灣基進黨主席陳奕齊周四（7日）到台北地檢署，告發朱立倫涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

朱立倫周日（3日）引述立委評鑑團體「口袋國會」的報告，諷刺陳柏惟於上一會期表現欠佳，是「（評鑑）零顆星」、「零提案」、「（法案）零通過」的「三零立委」。不過，台灣基進黨當晚反駁，陳柏惟於上一會期內曾提出7項法案，主要涉及兩岸問題，包括《境外勢力代理人法》草案、《兩岸人民關係條例》修正草案等。

台灣基進黨指摘，陳柏惟的法案是受國民黨阻撓下，才導致不能通過。到周三（6日）晚上，台灣基進黨於社交平台發通牒，要求朱立倫就錯誤言論公開道歉，否則將狀告至法院，指控朱散布謠言或傳播不實之事。朱立倫未有回應。

陳奕齊翌日遂向台北地檢署遞交告發狀，指控朱立倫引用造假數據惡意抹黑陳柏惟，嚴重影響選民認知，意圖影響罷免投票結果。朱立倫同日上午出席活動後回應，批評台灣基進黨浪費司法資源與社會資源，又強調自己引用數據均為事實。