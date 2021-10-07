台傳連續爆炸巨響　網民驚呼「開戰了」

彰化有廟宇錄得爆炸聲及震動發生瞬間（大圖）；有網民質疑是大陸軍機（小圖）飛近傳出的氣爆聲。

台灣彰化縣多地周四（7日）中午連續傳出「轟隆」巨響，連建築亦感到震動，引起民眾恐慌。當地消防局其後說明聲響和火警無關，縣內亦未現重大災情，目前已要求各分隊加強巡查。事件引來不少網民猜測，甚至有人詢問：「戰鬥機嗎?要打過來了嗎?」

據台媒報道指，縣內和美、鹿港、秀水等多區都有民眾聽到巨響，紛紛揣測聲爆來源。有民眾反映聽到2、3聲的爆炸聲響，家中門窗都在震動，遂在網上社交平台詢問聲爆來源，更傳出爆炸聲時與當地線西鄉中華路的工廠火警有關。

不過，縣消防局表示，「各界詢問電話接到手軟」，強調沒有發生氣爆、火災等災情，消防派員趕到上述工廠後發現，現場已經無火也無煙，研判跟聲響沒有關係。各轄區分隊目前仍在追查聲爆來源，呼籲各界「不要自己嚇自己」。

事件引起網民在Facebook紛紛留言，有人質疑是與大陸解放軍機有關，「中共炮彈打過來了」、「很多戰鬥機在飛」。另有軍事迷表示，「是戰鬥機瞬間加速超過音速時會產生一種空中氣爆，波動範圍非常廣」。事件瞬即成為網絡熱門話題。