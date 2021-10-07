美海軍本周公布戰略指南　逼陸棄攻台

美國新任海軍部長托羅（Carlos Del Toro）周二（5日）晚發表演說時，透露海軍本周將發布國家戰略指南文件，就美國海軍和海軍陸戰隊如何保持全球海上優勢、加強戰略夥伴關係及成功遏制中國威脅提出具體計劃。

在美國海軍學院向學員發表的演說中，托羅指軍方目的並非跟中國大陸開戰，沒人希望陷入衝突，但他們有責任阻止大陸拿下台灣，因此作出必要的投資，以聚焦更多在大陸及其他威脅。他認為，大陸對美國以至其盟友和夥伴都構成威脅，更威脅到二戰後維護世界和平的國際規範。

被問及如何應對大陸對台灣的威脅問題時，托羅指美國海軍要建立與澳洲、印度、菲律賓、印尼等很多受到大陸威脅的印太地區國家的聯盟和合作夥伴關係，並強調為台灣提供自衞所需的武器和技術極為重要。

托羅表示，結成全球性的聯盟和夥伴關係，將是即將發布的戰略文件一個重要組成部分，優先事項是考慮如何利用有限的國防預算應對大陸。他提到，海軍將大力投資在造船廠、維修站等設施，並確保這些平台及武器能繼續戰鬥；又指人工智能、網絡安全、高超音速武器等將定義美方對華的優勢。他希望海軍的載人艦隊達到355艘的目標。