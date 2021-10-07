內地長假今迎回程高峰　鐵路料發送旅客1350萬人次

內地十一長假踏入尾聲，在周四（7日）的最後一天鐵路迎來回程客流高峰，全國鐵路預計發送旅客1,350萬人次，加開1,448班旅客列車。鐵路部門加大疫情防控工作力度，持續加大運力投放。全國公路網亦料繼續保持中高位狀態，北京、上海、南京、廣州等大中城市車流量較大，其中北京高速路網交通量當日早上超過91萬輛。

數據顯示，周三（6日）全國鐵路發送旅客1,129.1萬人次，加開1,240班旅客列車。其中北京局集團公司發送旅客75.2萬人次，上海局集團公司發送旅客239.3萬人次，廣州局集團公司發送旅客175.3萬人次。各地亦加開班次應付人流，包括北京局集團公司加開往石家莊、鄭州、武漢、大連、瀋陽、濟南、青島等方向旅客154班列車。

另外，十一長假小客車免費通行前6天，全國公路網日均流量比去年同期增加，運行整體平穩有序。其中，上周五（1日）假期出行高峰明顯，上周六至周一（2至4日）流量稍為回落，周二至周三（5至6日）開始出現回程高峰。至周四公路回程流量依然顯著，交通流量較大的區域料仍集中在長三角、珠三角、北京、天津、河北以及成都、重慶地區。