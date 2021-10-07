劇本殺過度投入角色　男子揚言弒母需就醫

內地近年興起集角色扮演、拓寬交友渠道於一身的推理遊戲「劇本殺」，不少年輕人為投入角色更「走火入魔」。浙江省杭州市一名21歲男子，近日因癡迷劇本殺的角色，一度在家中揚言要「弒母」，嚇得其家人將他送至醫院就診。

據內媒周四（7日）報道，王女士的兒子小劉（化名）去年經朋友介紹接觸劇本殺後，平時不喜歡社交的兒子像換了個人，變得願意交談且認識不少朋友。但隨着小劉沉迷劇本殺，其交流內容變得比較黑暗和偏激，與朋友不太聊現實生活和學習，只談劇本殺裏的內容。小劉甚至在半夜因發噩夢而驚叫，而且情緒不穩定，曾揚言要「殺了自己的母親」。

浙江省人民醫院臨床心理科的蘇衡主任為小劉的診治醫生，他向內媒透露，近期亦接診4至5名因玩劇本殺孑而出現心理問題的病人，年齡最小只得15歲。在了解小劉的情況後，認為他已出現遊戲成癮狀態，且伴隨明顯的焦慮情緒，或遇接觸有暴力的角色情節有關，導致心智未完全成熟的小劉會慢慢的習慣將情節內容當作現實生活。

蘇衡又指，生活之餘偶爾玩劇本殺可放鬆身心，但不應長期沉迷下去，特別避免熬夜的情況，否則會影響心理健康。另建議未成年的玩家應在家長指導下參與，幫助選擇劇本內容。