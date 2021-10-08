夫婦堅持研製寵物輪椅　15年銷近10萬張　客戶遍海外

遼寧葫蘆島市一對夫婦，15年來堅持為殘疾寵物研製輪椅，從起初不被別人看好，到如今已賣出近10萬張，更獲得國家專利、把市場拓展至海外。他們近日受內媒追訪，坦言「萬物生而平等」，能協助殘疾動物重新跑起來，覺得很有意義；除了銷售，他們更堅持向全國各地的救助組織捐贈寵物輪椅，至今已捐出數百張。

丈夫高曉東憶述，他原來是一名普通的退役軍人，起初在國企任職，離職後四處闖蕩，在北京打工時，於首鋼集團認識一名老工人，在偶然機會下看見老工人以4個承軸、1塊木板，便為殘疾寵物造出一張簡易輪椅；受其啟發，他2006年返回葫蘆島市後便開始研發寵物輪椅。如今，他已獲得兩項國家專利，合共研發出3大系列、23個款式的寵物輪椅，除了貓、狗專用的輪椅外，還有兔子、倉鼠，甚至小羊用的輪椅。

妻子付立娟則指，近15年來，他們已賣出近10萬張輪椅，客戶從最初主要集中在國內，到如今以國外市場為主，遍布歐州、美國、日本、南韓及澳洲，更不時接獲客戶的反饋。她坦言，剛開始研製寵物輪椅時，別人都把他們當成笑話，但多年來看到能協助小動物重新跑起來，看見每名主人都十分開心，令他們覺得工作很有意義。高曉東則指，希望能繼續幫助殘疾動物，「一生都要堅持下去」。