內地盲盒驚見性玩具　廣州家長憂影響孩子身心

內地盲盒熱潮屢爆亂象，近日廣州一名家長黃女士報料稱，孩子在學校附近的商鋪買了一個玩具盲盒，但打開後卻發現是一件疑件成人玩具，令人不堪入目。出售的店家表示不知道盲盒內究竟是甚麼，黃女士擔心這類玩具盲盒影響孩子身心健康。

黃女士指某日發現2名子女把玩一個矽膠的球體，造型竟是女性的私隐部位，當時連她也感到尷尬。其後她垃圾桶發現印有卡通圖案和「非常大禮」字樣的紅色包裝袋，上面卻沒有生產廠家的名字，也找不到產品合格證書。黃女士認為採用盲盒模式銷售玩具，孩子購買前不知道包裝內容，從而令孩子產生像賭博的心理，擔心會造成不良影響。

內媒記者周三（6日）找到了售賣玩具的店家，發現同一包裝的玩具盲盒就放在最當眼的位置，而店外周圍地上還有不少剛拆開的包裝袋。店家稱，雖然自己出售這種玩具，但對包裝裏是甚麼卻不得而知。店家又稱，因為盲盒進貨價格便宜，又受小朋友喜歡，才在店內銷賣。得知盲盒內的玩具出現問題後，店家聲稱不會再賣。

廣東省心理諮詢與治療專委會副主委于東輝表示，盲盒營銷不論對成人或小孩都有吸引力，令人花很多錢購買，就像集郵一樣集成一個系列。但他認為這對孩子成長沒有好處，以黃女士子女所買的盲盒玩具為例，但提供了性暗示和不正確的觀念，因此他認為需要加以規範。