「解除分期付款」詐騙電話案猖獗　今年錄逾2千宗

根據台灣的警政署刑事局統計資料指，欺詐案件中透過撥打民眾電話且最猖獗的案件類型為「解除分期付款詐騙（ATM）」，今年首8個月警方已受理2,530宗，金錢損失共約3.6億元新台幣（約9,700萬港元）。警方分析指，只有少數受害人的手機安裝了來電辨識應用程式，意味大部分被害人都因自身判斷而誤信電話內容受騙。

刑事局指出，「解除分期付款詐騙（ATM）」為當前所有欺詐案受理數中第3高。其常見犯罪手法為詐騙集團透過竊取民眾網購的交易紀錄，訛稱對方日前購物付款方式誤選或遭誤設為分期付款，將按月扣繳商品價格，騙其到提款機依指示操作解除分期付款設定，繼而騙其匯款。

警方抽樣比對今年7月期間電訊詐騙案件的受害人手機資料，扣除家用市內電話僅使用手機定的2,459名受害人中，只有62人安裝了來電辨識應用程式，佔約2.52%。警方進一步檢視該62名受害人受騙原因，不少因無定期更新資料庫，雖有安裝來電辨識應用程式，但無法以最新資訊辨識詐騙電話而中招。

駐台記者宋江誠報道