油漆工縱火燒死老闆一家3口　3度判死後改囚終身

台灣台中市從事油漆工的男子李昆霖在2016年11月，因不滿何姓前老闆給他的工資少了2,000元新台幣（約540港元），醉酒後想搭巴士又被趕，憤而返回公司樓下縱火，釀成何家3人死亡。李男被捕後三度遭判死，更二審改判囚終身，控辯雙方均提出上訴。最高法院周四（7日）駁回上訴，全案定讞。

案情指，李昆霖於2016年10月1日受聘於台中光復路一間油漆行，工作不到一個月，同月27日被指派到新竹某工地，卻在工地飲酒被老闆告誡，李男因而辭職。翌月10日，李男喝酒後到油漆行結算工資，認為老闆何秉權少付了，兩人發生口角，李男拿了2.3萬元新台幣（約6,400港元）後離開，又到對面小食店喝酒。

李男原想搭巴士回高雄，但因滿身酒氣被司機拒載，他不滿在車站叫囂，被接報到場的警員帶走。他翌日凌晨返回住處，隨即又外出到油漆行騎樓，在鐵門潑灑甲苯、松香水等易燃物後點燃。火警造成何男的56歲父親與61歲大伯死亡，住在一樓的爺爺雖然獲救出，但燒傷併發舊疾，事發後18天不治。

台中地院法官在一審認為，李男所犯的屬情節最重大之罪，依殺人罪判死刑。二審法官也認為，李男縱火行為惡性重大至極，對社會安全危害性高，毋須考量教化可能，維持死刑、褫奪公權終身，更一審也維持判決。案經上訴後，台中高分院合議庭認為，李男非蓄意殺人，不符情節最重大之罪，依規定不得判死，因此改判無期徒刑。李男及檢察官均不服再提上訴，但遭最高法院駁回，全案確定。

駐台記者宋江誠報道