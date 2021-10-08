八旬翁自駕遊1500公里　自我挑戰保持年輕

家住湖北省武漢市漢陽區的劉春林，以81歲高齡考獲駕照僅5個月後，便趁十一長假踏上人生第一趟自駕遊旅程。在5日行程中，他開車穿越高山低谷，一共開車1,500公里。他透露自己保持「精氣神」的秘訣就是不斷地挑戰自我。他更揚言明年要開車去西藏。

1939年出生的劉春林，大學畢業後做過工廠和財政稅收的工作，直到75歲退休。之後他學過中醫，又開始參與戶外活動。劉至今共去過4次西藏，包括今年6月跟隨驢友穿過阿里從新藏線進入新疆，行程33天。今年過年聚會時，他得悉國家放開老年人考駕照，於是先到武漢市公安局交通管理局接受測試，通過後順利報名，並於今年5月取得駕照。

這5年，劉春林跟隨多個戶外群走遍了大江南北，東到舟山群島，南到海南島，西到西藏、新疆，北到黑龍江漠河。劉的同伴都是中青年人，他認為人要不斷挖掘自己的潛力；別人爬不上的山，他通過努力爬上去了」。他表示：「每做成功一樣，我就覺得我還有潛力可挖。」

由於劉春林已年過80歲，因此買不到意外保險。每次出發，他都要跟活動主辦方簽訂免責協議，若出意外一切責任自負。由於群組裏都用網名溝通，劉便給自己起了「劉老童」的名稱，意思是「姓劉，是個老人，心像個兒童」。