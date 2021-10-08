中國欽州廠房聘365維族人　美企否認強迫勞動

英國傳媒周五（8日）報道，美國搖控器生產商環球電子公司（Universal Electronics Inc, UEI）與中國新疆政府達成協議，從新疆和田地區轉移數百名維吾爾族人到公司位於廣西欽州的廠房工作，人權組織一直指摘這類安排是強迫勞動。報道稱工人的起居飲食受區隔，有警員監視，UEI否認強迫勞動，強調維族工人的待遇與其他中國工人一樣。

英媒引述文件指UEI僱用了至少400名維族人，新疆政府會安排包機由警方送維族人到欽州，2019年5月至2020年2月先後有6批維族工人從和田前往UEI欽州廠房，他們在轉移過程、甚至到達廠房後一直受警方監視，起居飲食受區隔。

UEI發言人回應指，第三方中介前來接觸，公司於2019年與新疆政府達成協議，該中介負責聘用維族人及支薪，UEI沒有直接與維族員工簽約，只支付工人在廣西機場或火車站前往欽州的費用，不知他們在新疆如何受訓或誰人付費送他們到廣西。欽州廠房聘用365名維族人，UEI拒絕透露他們的工資，僅指與廠內其他工人一樣，比欽州最低工資水平高，公司亦不視他們為強迫勞動，對所有員工一視同仁。

中國外交部沒有評論UEI事件，強調所謂的強迫勞動完全是謊言，新疆工人在中國其他地方享有按法律受僱的權利，如同所有工人一樣。