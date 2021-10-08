台太陽花攻佔行政院　學運領袖等人涉煽惑判無罪

台灣於2014年3月爆發反服貿運動（又稱太陽花學運），示威者闖入並佔領立法院等機構。學運團體「黑色島國青年陣線」（黑島青陣）總召集人魏揚等人涉煽惑他人犯罪遭起訴，一審判無罪，二審改判有罪。經最高法院撤銷發回後，台灣高等法院更一審周五（8日）判決魏揚等人公訴不受理。

在2014年3月23日晚魏揚等人夥同其他佔領立法院人士，號召群眾在周邊拒馬鋪起棉被，強行爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警察爆發激烈衝突。魏揚等人涉煽惑他人犯罪遭起訴，一審無罪，另有多名被告被依妨害公務等罪判刑。

案件上訴後，高院二審認定，黑島青陣成員魏揚等人明知行政院有拒馬、蛇籠及駐守警員，仍呼籲佔領行政院，有煽惑他人犯罪的意圖，撤銷無罪判決，改判有罪。魏揚等7人被依煽惑他人犯罪，判刑2個月到4個月不等徒刑，均得易科罰金。同案被告許順治另涉毀損公務員掌管物品罪，與被告李冠伶各遭判刑4個月，得易科罰金。

不過最高法院認為，人民行使抵抗權或公民不服從得阻卻違法或減免刑責，二審判決有誤，撤銷原判決發回更審。高院更一審判決魏揚等7人公訴不受理；許順治、李冠伶部分，上訴駁回。全案確定。