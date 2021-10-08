華斥美軍興風作浪　釀核潛艇南海撞船

南海軍事形勢近期緊張，美國同時公布協助澳洲研發核動力潛艇。美軍攻擊核潛艇在南海水下撞船事故發生後，中國外交部周五（8日）表示嚴重關切，要求美國說明有否洩漏輻射，指事故根源是美方以航行自由興風作浪。

中國外交部發言人趙立堅指，美國作為當事方應該詳細澄清事故情況，包括具體事發地點、潛艇航行意圖及碰撞甚麼物體、有否造成核洩漏及破壞海洋環境等。他批評美方長期以航行自由名義在南海興風作浪，今次事故證明這對地區和平穩定構成嚴重威脅及重大風險；又斥責美方故意拖延及隱瞞事故詳情，缺乏透明度及不負責任，中方及南海周邊國家不得不質疑事件真相及美方意圖。

對於美國及英國決定與無核武國家澳洲組成軍事同盟，協助該國研發核動力潛艇，趙立堅批評這是肆無忌憚地向亞太地區擴散核動力潛艇，製造核擴散風險、誘發軍備競賽、破壞東南亞無核區建設，並大幅提升核事故發生的機會率。

另外，美國核動力航空母艦卡爾文森號周五位處南海南部，通過新加坡海峽航向西南方。英國常規動力航空母艦伊利沙伯女王號同樣在南海，英國國防部周二（5日）指該艦這兩周在區內，與澳洲、加拿大、日本、新西蘭、美國的艦機巡航。