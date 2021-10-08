傳科企員工睡逾60女兼染性病　女友揭荒淫內幕

女網民在網上爆出男友的種種渣男行徑，包括男方「偷食」時自拍的相片。

內地一名女網民近日爆料其在知名科企工作的男友，2017年起與超過60名女子發生過關係，並拍下551段淫穢影片與照片，女網民與該男交往僅半年卻已被傳染性病，希望藉公開其罪行來警戒其他女生。據指，男事主目前已被公司勸離。

涉事女網民日前在「豆瓣網」爆料，今年3月與男友「今宸」開始交往，至6月開始異地戀，基本每星期或者隔一星期才能見一次面。今宸不時會給女網民各種承諾，營造深情人設，讓她相信自己就是唯一真愛。惟今宸經常吹噓自己的「床技」，直至女網民某次在對方睡着時，在其手機發現他的種種「惡行」。

原來，今宸在2017年至今與超過60人發生性關係，當中更拍片紀錄，而且和女友拍拖期間也會與其他女性發生性行為，今年5月至9月就涉及8名女生。而令女網民遭受打擊的是，她和對方交往不到1個月進行身體檢查時，被查出已染上性病，惟男方堅稱是被前女友傳染，之後病情復發。

女網民最後指，因忍受不了今宸的渣男行徑遂決定爆料，用輿論壓力來封殺對方，同時希望其他女性不要受騙，「這件事情對我產生了很大的影響，我不希望還有更多人去經歷這樣的事情，希望大家引以為戒」。